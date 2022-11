Chaves: “Estoy evaluando ir por la reelección”, aseguró el intendente Santillán

8 noviembre, 2022

“Estoy evaluando ir por la reelección”, aseguró el intendente de Adolfo Gonzales Chaves, doctor Marcelo Santillán, aunque supeditó la posibilidad al análisis que se hará dentro del peronismo del distrito vecino. “Si no fuera así, como todo el mundo sabe me gusta la discusión política a nivel nacional y provincial; son muchos los temas que hay que poner en la agenda, entre ellos el hecho de que existen todavía en la Provincia 3300 decretos leyes dictados por gobiernos de facto, en circunstancias históricas distintas. Seguimos con una Ley Orgánica Municipal de 1958, una Ley de Obras Públicas de 1959, que no tienen nada que ver con la realidad de hoy. Y hay que reorganizar el gasto del Estado; yo creo en un Estado grande y que ocupe gente, pero estoy en contra de un Estado parasitario”, advirtió.

Santillán participó el sábado del Congreso del Partido Justicialista de Mar del Plata, del que todavía se analizan repercusiones. “Los que estamos en gestión quizá estamos en una sintonía distinta respecto de la discusión política y sobre todo de lo que les interesa mostrar a los medios de comunicación. Yo estuve en el Congreso, también en el almuerzo previo del que participaron el gobernador Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Wado de Pedro, el ministro Katopodis, Arrieta de Vialidad, es decir que estaban representados todos los sectores. Y al mismo tiempo los intendentes que el lunes se reunieron con el presidente Alberto Fernández también estuvieron en el almuerzo; todos coincidimos en que el peronismo necesita la unidad para volver a ser competitivo, y que nuestro proyecto es completamente distinto al de Juntos por el Cambio: es un proyecto de desendeudamiento, de redistribución de las ganancias”, sostuvo el intendente chavense, que también diferenció el Congreso del PJ del acto político posterior.

