Chaves: exitosos operativos policiales durante el fin de semana extendido

20 abril, 2025 26

La policía de Seguridad Comunal de Chaves Municipio en forma conjunta con la Secretaría de Seguridad local por medio del Personal de Tránsito Municipal y el Centro de Monitoreo Urbano, y colaboración de la Unidad Táctica Intervenciones Inmediatas (UTOI) de Bahía Blanca llevaron adelante múltiples operativos en prevención de ilícitos y faltas en general que se desarrollaron con éxito y altos resultados positivos en la comuna.

Los Operativos fueron diagramados desde la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal a cargo del Comisario Inspector Luis Cristeche y Supervisados por la Superintendencia de Seguridad Interior Sur de Bahía Blanca, quien ordeno diagramar una extensiva orden de servicio de cara a la semana santa que abarque desde faltas a la ley de tránsito 24449, como también ley de estupefacientes 23737 y prevención de delitos en todas sus modalidades y Faltas Contravencionales en general con especial hincapié en este punto con relación a Motovehiculos que realizan maniobras peligrosas y ruidos molestos durante los fines de semana.

Como fruto de los procedimientos desarrollados se secuestraron 4 motocicletas y vehículos por carecer de documentación obligatoria, y entre los motovehículos se estableció que uno de ellos poseía la numeración suprimida (limada), tras lo cual se imputo al conductor por supresión de la numeración de un bien registrable, delito penal que posee pena de hasta tres años de prisión que además se le suma la RESISTENCIA A LA AUTORIDAD por emprender fuga al momento de que el personal policía intento interceptarlo, secuestrándose en definitiva el rodado e identificando al imputado como Luca Ricomagno de 21 años.

Asimismo entre los infractores y conductores de los rodados secuestrados, se pudo establecer por imágenes del Centro de Monitoreo Urbano y personal tránsito, que algunos de ellos son lo que hace tiempo provocan molestias e infringe leyes transito realizando ruidos molestos.

A su vez, también se aprehendió a una mujer identificada como Evelin García de 19 años, quien poseía una motocicleta, que al constatarse que carecía de documentación para circular, se resistió a que le secuestren la motocicleta, tras lo cual fue aprehendida e imputada por el delito de ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD con intervención de la Ayudantía Fiscal local.

Por otra parte y en el marco de los operativos desarrollados durante la madrugada del sábado, se identificó a un sujeto de 20 años de edad que llevaba en su poder marihuana y elementos de comercialización. En ese marco se lo imputo del delito de Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización. Se hace constar que se le recibió declaración como imputado de la cual no se descarta que se iniciaran otras causas en paralelo, por lo cual no se brindan datos del imputado para no entorpecer futuras investigaciones.

Por último es importante destacar que las acciones llevadas a cabo son resultado de dispositivos de seguridad previstos para dar respuestas a inquietudes que nuestra comunidad ha planteado en torno a aquellos transgresores que circulan ocasionando ruidos molestos y perturbando la tranquilidad y el orden, y por ello se prevé dar continuidad a estos operativos, en las próximas semanas y fines de semana, tendientes a resguardar la paz y el orden social, y que todo conductor negligente o imprudente este fuera de circulación con las sanciones máximas previstas por la ley Penal y Contravencional.

