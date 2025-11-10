Chaves: finalizó la participación de los equipos de Adultos Mayores en la Liga Regional

A lo largo del año, los equipos de adultos mayores de la Dirección de Deportes de Chaves Municipio participaron activamente en la Liga Regional, compartiendo jornadas de deporte, recreación y camaradería junto a delegaciones de distintas localidades.

En total, el certamen reunió a 15 equipos en la categoría +60, 15 equipos en la categoría +50 y 8 equipos en la categoría +70, provenientes de Gonzales Chaves, Tres Arroyos, Azul, Olavarría, Tandil y Benito Juárez.

Los representantes chavenses tuvieron una destacada actuación a lo largo de la temporada, alcanzando los siguientes resultados:

Categoría +50: Campeones de la Copa de Plata.

Categoría +60: Cuarto puesto en la Copa de Plata.

Categoría +70: Sexto puesto en la tabla general.

De esta manera, culmina un año cargado de actividad deportiva y participación para los adultos mayores del distrito, reafirmando el compromiso de la Dirección de Deportes de Chaves Municipio con la promoción de la actividad física y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

