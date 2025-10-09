Chaves: Gómez participó del acto por el Día de la Diversidad Cultural

9 octubre, 2025 0

El Instituto Juan Eliçagaray fue escenario de una jornada conmemorativa por el Día de la Diversidad Cultural, organizada por Jefatura Distrital de Educación, con el objetivo de promover la reflexión sobre nuestras raíces, identidades y el valor del respeto mutuo en la construcción de una sociedad más inclusiva.

Del encuentro participaron la intendenta Lucía Gómez, la secretaria de Gobierno Juliana Dekker, miembros del Consejo Escolar, autoridades educativas y representantes del establecimiento anfitrión.

Durante la actividad se compartieron distintas expresiones culturales y producciones realizadas por estudiantes, en el marco de un espacio de aprendizaje y reconocimiento de la historia que nos une como comunidad.

Desde Chaves Municipio se destacó la importancia de continuar impulsando acciones que fortalezcan el diálogo, la empatía y el respeto por la diversidad en todas sus formas.

Volver