Chaves: hoy a las 19 horas sesionará el Concejo Deliberante

El Honorable Concejo Deliberante de Gonzales Chaves se reunirá en sesión ordinaria hoy jueves 22 de abril a las 19 horas.

A continuación, el listado de temas que tendrá el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1) ACTAS ANTERIORES

A consideración Actas N.º 1792, 1793 y 1794.

2) CORRESPONDENCIA RECIBIDA

C.R. 11 / 21 – Ayudantía Fiscal (marzo 2021).

C.R. 12 / 21 – Dirección General de Igualdad.

C.R. 13 / 21 – Presentación del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

3) PASE ARCHIVO

C.R. 08/21 – Ref.: Vecinos de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires reunidos por castraciones masivas y gratuitas. (1 DICTAMEN).

4) DICTÁMENES DE COMISIÓN

COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, ACUERDOS Y PODERES

Expte. 4055-55-2021 – Ref.: Autorizar al Intendente Municipal a formalizar actos administrativos

relacionados con el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM 2021). (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-56-2021 – D. E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Autorizar al Intendente Municipal a formalizar actos administrativos para ejecución del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Pcia. De Buenos Aires (PREIMBA). (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-57-2021 – D. E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Creación de la cuenta “Fondos Rotatorios para el Mejoramiento Habitacional Bonaerense”. (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-81-2021 – D. E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza sobre Creación Zona Urbanizada Especial. (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-101-2021 – D. E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza solicita Convalidación de Convenios Firmados con la Fundación “Saber Cómo”. (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-113-2021 – Ref.: Solicita convalidación de contrato de locación (vivienda para funcionamiento de dependencia de seguridad). (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-114-2021 – Ref.: Solicita convalidación de contrato de locación (inmueble para funcionamiento del Comando de Prevención Rural y la Coordinación Zonal de Seguridad Rural de A. G. Chaves). (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-141-2021 – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Creación del ente descentralizado distrital de salud denominado “Ente Descentralizado Hospital Anita Elicagaray”. (1 DICTAMEN CON FIRMAS EN MINORÍA, VUELVE A COMISIÓN).

P. R. 01/21 – Ref.: Adhesión al Proyecto de Ley para la Creación del RÉGIMEN DE FOMENTO MUJERES BONAERENSES EMPRENDEDORAS. (1 DICTAMEN).

P. R. 07/21 – Ref.: Modificar el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante de Adolfo Gonzales Chaves incorporando un nuevo artículo. (1 DICTAMEN).

COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

P. C. 09/21 – Ref.: Parque TANTANAKUY. (1 DICTAMEN).

P. C. 10/21 – Ref.: Higiene en la comunidad de Adolfo Gonzales Chaves. (1 DICTAMEN).

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Expte. 4055-107-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Solicita autorización para tramitar operación de leasing ante el Banco de Inversión y Comercio Exterior S. A. (1 DICTAMEN CON FIRMAS EN MINORÍA, VUELVE A COMISIÓN).

5) ASUNTOS ENTRADOS

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES

P. O. 04/21 – Bloque Cambiemos/ Juntos por el Cambio – Ref.: Declárase obligatorio el “Control de Ratas”.

P. R. 09/21 – Bloque Cambiemos/ Juntos por el Cambio – Ref.: Garantizar colaciones o viandas a niños, niñas y adolescentes que asisten a las clases presenciales de los establecimientos educativos del Distrito de Adolfo Gonzales Chaves.

P. C. 11/21 – Bloque Cambiemos/ Juntos por el Cambio – Ref.: Reclamo efectuado por vecino de la calle Mar del Plata e Italia.

EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Expte. 4055-357-2020 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Proyecto de Ordenanza Preparatoria.

Reprogramación de deudas municipales (Artículo 1º Ley N.º 15,181 Resolución N.º 435/20 Ministerio de Hacienda y Finanzas).

Expte. 4055-121-2021 – María Luján Reynosa – Ref.: Solicita tenencia definitiva.

Expte. 4055-165-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Solicita autorización para implementar un plan de reconstrucción de viviendas.

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.

Dado en la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante del Distrito de Adolfo Gonzáles Chaves, a los Veinte (20) días del mes de Abril de 2021.

