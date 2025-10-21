Chaves inaugura un programa de apoyo a familiares

El Centro Comunitario de Adolfo Gonzales Chaves, ubicado en Juan Eliçagaray 353, invita a participar del “Grupo para familiares”, un espacio de encuentro y acompañamiento destinado a personas que tienen un familiar o amigo que está atravesando un padecimiento en salud mental.

El propósito del grupo es brindar un ámbito de escucha, reflexión y contención, donde se puedan compartir experiencias, fortalecer redes de apoyo y aprender herramientas para acompañar de manera saludable y empática. Para llevarlo a cabo se realizarán cuatro encuentros, todos los miércoles, de 9 a 10 horas, de forma gratuita.

