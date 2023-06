Chaves: Inauguraron monumento al Bombero Voluntario

6 junio, 2023

En ocasión de celebrarse el Día del Bombero Voluntario, en Adolfo Gonzales Chaves fue inaugurado un monumento que los representa, pero además es un sueño de don Ángel Zoppo que se hizo realidad. Su hijo, Juan Ignacio Zoppo, en diálogo con LU24 dijo: “antiguamente existía un monumento pero creo que fue destruido por un temporal, y ahí comenzó un poco la historia con mi viejo, hace más de veinte años, que quería recuperar el homenaje pero en bronce para que perdurara”.

Para ampliar sentimientos, extractamos una publicación hecha en la red social Facebook de los Bomberos Voluntarios de Adolfo Gonzales Chaves, donde Juan Ignacio, explica y hace memoria:

“La palabra monumento no significa otra cosa que “hacer que otro recuerde” que se acuerden de algo o de alguien. Pero este recuerdo no es cualquier tipo de recuerdo, no.

Es hacer que cada vez que alguno de nosotros, un vecino o un viajero, quien sea que pase frente a él haga que se le venga a la cabeza y recuerde que alguna de todas las cosas que hoy tenemos no las conseguimos solos. Si no que fue y es gracias lo que otros han hecho, hacen y, en este caso seguirán haciendo por nosotros. Se trata de mantener viva la idea de que vivimos en una comunidad y que todos nos debemos un poquito a todos.

Pero esta no es la primera vez que se intenta algo así. Hace algunas décadas supo haber en una de estas plazoletas un monumento a los bomberos voluntarios. Era una figura de yeso o cemento pintado de blanco que el clima y el vandalismo hicieron que se dañe. Y luego, las malas voluntades, que su restauración fuera imposible.

Y así empezó Juan con toda esta locura. La pérdida y ausencia de un monumento se transformó para él en una deuda, en una obsesión por lograr que los bomberos a quienes tanto tiempo dedicó en la comisión puedan ser honrados. Y quiso que esta vez fuera realizado en bronce.

Podría haber sido sencillo, encargar uno por ahí y listo se terminó todo el asunto. Pero no, porque los locos no la hacen fácil. Había que involucrar de algún modo a la comunidad, esa comunidad a la que ustedes, bomberos, prestan servicio desinteresado y que tanto los estima.

Se le ocurrió entonces juntar llaves. ¿Quién no iba a tener una llave vieja tirada en un cajón? Y miren que curioso. Llaves y candados que simbolizan la protección de los hogares y los campos fueron entregados para hacer un monumento a quienes también simbolizan esa protección.

¡Pero tenían que ser muchas llaves! Fue entonces que otro 2 de junio hace ya varios años lanzó la campaña de la llave pro monumento al Bombero Voluntario y en ese mismo acto fueron los viejos del Hogar Carricart los que depositaron los primeros bronces que luego se iban a transformar en esto.

Siguió juntando con una caja de cartón en el negocio, luego se sumaron otros puntos de recolección y de a poco los vecinos iban dejando su bronce. A veces alguno que se levantaba temprano para ir al campo pasaba y las tiraba por arriba de la reja, otros caían con cencerros, candados, grifería de demolición, lámparas o arañas viejas…de todo. Incluso una lanza antigua que hoy el bombero sostiene en sus manos. Kilos y kilos de bronce que esperaban ser fundidos en diversos crisoles locales e incluso en los de la escuela técnica de Tres Arroyos.

Pero tenía que tener una forma. Una foto de uno de ustedes que se paró sobre la mesa del casino de oficiales alcanzó para que un escultor tome el modelo y haga los moldes que luego se derretirían en la tierra para dar paso al metal.

El resultado fueron 26 piezas de paredes de 3 o 4 centímetros que nadie se animaba a soldar entre sí por su tamaño y peso. Incluso intentar levantarlas era una hazaña que en una ocasión lo dejó a Juan en el hospital.

Y así pasaron años y kilómetros recorriendo lugares hasta que alguien pudo hacerlo. La soldadura final implicó más de un mes de trabajo en la fundición más importante del país y con la experiencia necesaria en grandes monumentos para limar y unir esas partes, que por su técnica de fundición requerían de un trabajo artesanal y duradero para que una vez ensamblado pueda ser erigido en su asiento final.

Y por qué contar todo esto? Porque los procesos son importantes y nada es de un día para otro. En estos más de 600 kilos de bronce está el espíritu, la mano y el homenaje de muchos: de los viejos del hogar, del profesional, del chacarero, de los chicos del jardín, de las escuelas, de las docentes, de los comerciantes, del transportista que lo trajo y de ustedes mismos también y de todos los vecinos y vecinas que creyeron y le dieron bola a esta locura de Juan.

Comencé hablando de la memoria y permítanme terminar con lo mismo. Estamos en el 2023. Hace exactamente 10 años, en el 2013, por motivos personales y porque sintió que había que dar lugar a nuevas generaciones papá renunció a la Presidencia de la Sociedad de Bomberos. Presentó una carta de renuncia de la que voy a citar su último párrafo:

“Gracias Sociedad y gracias Bomberos por el trabajo y por haber confiado. Sepan que me despido pero que no me voy. Continuaré con mi sueño de darle al Bombero Voluntario el honor y el respeto que merece en el bronce, estaré cada 2 de junio y seguiré estando junto a esta Sociedad y a este Cuerpo Activo para todo lo que sea necesario.

Creo haber dado lo mejor que pude, sólo espero no haberme equivocado”.

Creo que no se equivocó y hoy está aquí para sellar esa obra que junto a la comunidad encaró hace mucho tiempo y será parte de la historia del pueblo. Gracias bomberos y bomberas, este recuerdo y la memoria viva y eterna del bronce es para ustedes, para los que ya no están y para los que vendrán. Feliz día y este es el regalo para ustedes”.



