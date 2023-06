Chaves: Información sobre las combis municipales para el Día del Padre

13 junio, 2023

Desde el Municipio de Adolfo Gonzales Chaves informan que las combis municipales que viajarán a las distintas ciudades universitarias donde se encuentran los estudiantes de ese distrito, también se pondrá a disposición el transporte para los padres y familiares de los estudiantes hacia las ciudades que ya están dentro del cronograma.

La salida será desde el Palacio Municipal el día sábado 17 con los siguientes horarios:

Para La Plata 1:30 AM

Para Mar Del Plata 5:00 AM

Para Tandil 7:00 AM

