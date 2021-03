Chaves: informe educativo municipal

El área de Coordinación de Programas Educativos de la Municipalidad de Gonzales Chaves presenta el informe mensual de las acciones realizadas en el mes de marzo de 2021.

– Becas municipales:

La Comisión de Becas otorgó beneficios a 50 alumnos.

– Ayudas financieras:

Se gestionan ayudas económicas para estudiantes que no reunieron los requisitos para acceder a becas municipales.

Se gestionan ayudas financieras para alumnas incluidas en el Proyecto “Nada te lo impide”.

– Transporte:

Se recepcionaron más de 50 solicitudes en Gonzales Chaves.

Se trasladan alumnos al Paraje El Lucero.

– Casa Chaves:

Se llevan a cabo gestiones correspondientes al funcionamiento y acondicionamiento de la casa que funciona como hospedaje de estudiantes en la ciudad de La Plata.

– Acompañantes Terapéuticos:

En el marco del Proyecto interdisciplinario de Acompañantes Terapéuticos (AT), y de acuerdo a cambios provocados por la emergencia sanitaria, actualmente se está asistiendo a niños en las localidades:

En Gonzales Chaves: 40 niños con 33 AT.

En De La Garma: 3 niños con 3 AT.

En Juan Eulogio Barra: 4 niños con 2 AT.

