Chaves: Informe policial sobre operativos del fin de semana

19 mayo, 2025 0

La policía de Seguridad Comunal de Adolfo Gonzales Chaves informó a LU 24 que durante el fin de semana se tomó intervención e inició una investigación por una Estafa millonaria bajo la Modalidad Cuento del Tío, como también se diagramaron y ejecutaron operativos de control de vehículos y personas que derivo en la aprehensión de un sujeto foráneo por tenencia de marihuana.

En el primero de los hechos expresa el parte policial que el viernes pasado alrededor de las 13:00, una mujer fue engañada telefónicamente por otra que simuló ser su hija y, tras convencerla que habría una devaluación del dólar, le pidió que entregara sus ahorros a un supuesto contados que la citó a unas dos cuadras de su casa, embolsándose 80.000 dólares en el acto delictivo.

La Policía inició la investigación movilizando todos sus recursos, relevando cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, donde logran identificar el rodado en el cual se movilizaba el estafador, pero no pudo ser identificado fehacientemente por lo que continúa la investigación, ahora orientada a establecer la identidad de los autores y ponerlos a disposición de la Justicia.

En tal sentido, se continúa recomendando a la comunidad toda, instruir a los adultos mayores, siendo estos los más vulnerables a caer bajo estos engaños, que no se entregue dinero a desconocidos y que ante llamados relaciones con la entrega de dinero, u operaciones monetarias no programadas o no habladas con personas de confianza, automáticamente se corte la comunicación y de aviso de inmediato a la policía.

En la semana se brindaran recomendaciones puntuales para tener en cuenta y evitar que otros vecinos sean víctimas de este tipo de ilícitos.

Aprehendido por tenencia de estupefacientes

En los procedimientos habituales que realiza la autoridad, como los operativos de identificación de personas y vehículos que se desarrollan e implementan los fines de semana, se identificó a un masculino del conurbano bonaerense, quien arribó a la terminal de Ómnibus chavense, y en el marco de los controles que se hacen en el lugar, se estableció que la persona llevaba marihuana fraccionada dentro de un frasco.Se lo aprehendió e identificó como Jorge Luis Pérez quien quedó a disposición de la Ayudantía Fiscal a cargo del Dr. Ustarroz por el delito de tenencia de estupefacientes.

Es importante destacar que, como fruto de los sendos operativos estáticos y dinámicos desarrollados por personal policial de manera conjunta con Inspectores de Tránsito Municipal, se identificaron 80 vehículos, 22 motocicletas, 120 personas. Se controlaron escapes y además se inspeccionaron automóviles en busca de armas y estupefacientes.

Desde la Jefatura de Policía comunal chavense, indicaron que estos operativos continuarán realizándose como parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad en distintos puntos de la ciudad.

