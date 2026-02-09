Chaves: inscriben para nuevo curso de Manipulación de Alimentos

9 febrero, 2026 0

La Oficina de Bromatología de Chaves Municipio informa que se encuentra abierta la inscripción para un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos, requisito obligatorio para la obtención del carné de manipulador.

La capacitación se desarrollará de manera presencial durante el mes de marzo, los días 3, 5, 10 y 12, en el horario de 13 a 15 horas, y está destinada a todas aquellas personas que trabajen o deseen trabajar en actividades vinculadas a la elaboración, transporte, almacenamiento o comercialización de alimentos.

El curso tiene como objetivo brindar herramientas y conocimientos fundamentales sobre higiene, seguridad alimentaria y buenas prácticas de manipulación, contribuyendo a la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y al cuidado de la salud de la comunidad.

Además, se informa que la modalidad virtual del Curso de Manipulación de Alimentos se encuentra disponible de manera permanente, permitiendo que las personas interesadas puedan inscribirse en cualquier momento.

Para más información o para realizar la inscripción, se puede escribir al correo electrónico [email protected] o comunicarse telefónicamente con María Paz Iribarne, Técnica en Seguridad e Higiene, al 2983-405056.

La propuesta es organizada por la Oficina de Bromatología e Inspección Veterinaria de Chaves Municipio y se desarrollará en la localidad cabecera de ese distrito.

