Chaves: inscripciones Nivel Superior y Universitario, Ciclo Lectivo 2026

2 diciembre, 2025 0

La Dirección de Educación de Chaves Municipio informa que se mantienen abiertas las inscripciones para las oportunidades educativas dirigidas a estudiantes de Nivel Superior y Universitario, de cara al ciclo lectivo 2026.

Becas Estudiantiles

El período de inscripción para las becas estará abierto desde el 1 hasta el 30 de diciembre de 2025. Los interesados deberán completar el formulario online disponible en: https://forms.gle/3UAbfxhxRSocELS97

Transporte Estudiantil

Las inscripciones para el transporte estudiantil comenzarán a partir de marzo de 2026.

Para consultas o asesoramiento, los estudiantes y sus familias pueden acercarse a la Dirección de Educación, ubicada en Av. Presidente Perón Nº255, o comunicarse al 2983 – 406897, en el horario de 7:30 a 14:00.

Chaves Municipio reafirma su compromiso con la educación, acompañando a los estudiantes en su formación académica y brindando herramientas que faciliten el acceso y la permanencia en los estudios superiores.

Volver