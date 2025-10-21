Chaves: Invitan a participar del programa de Matronatación para bebés

21 octubre, 2025

Desde la Dirección de Deportes de Chaves Municipio se invita a participar del programa de Matronatación para bebés, una propuesta pensada para acompañar el desarrollo integral de los más pequeños a través del juego, el movimiento y la familiarización con el agua.

Las clases se dividen en dos grupos:

Bebés de 6 a 12 meses: los lunes de 17.30 a 18.15 horas.

Bebés de 12 a 24 meses: los viernes de 17 a 18 horas.

Esta actividad está orientada a fortalecer el vínculo entre los bebés y sus familias, brindando una experiencia lúdica y segura que favorece la motricidad, la coordinación y la confianza en el medio acuático.

Desde el área de Deportes destacaron la importancia de generar espacios que promuevan hábitos saludables desde la primera infancia, fomentando la actividad física y el disfrute en familia.

Para más información o inscripciones, las familias interesadas pueden acercarse al natatorio municipal o comunicarse con la Dirección de Deportes.

