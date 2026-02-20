Chaves: jornada recreativa de Newcom en el Polideportivo

La Dirección de Deportes y Recreación de Chaves Municipio anunció la realización de un nuevo Encuentro de Newcom, una propuesta pensada para promover la actividad física, la integración y el disfrute a través del deporte.

La jornada se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero, de 20:00 a 22:00, en el Polideportivo Municipal de Adolfo Gonzales Chaves, y estará abierta a la comunidad como una actividad recreativa, sin carácter competitivo.

Desde el área organizadora destacaron que “el objetivo principal es generar un espacio de encuentro y participación, fomentando el compañerismo y el movimiento en un clima ameno y saludable. El Newcom, disciplina adaptada del vóley y cada vez más practicada en la región, se ha convertido en una alternativa ideal para compartir y mantenerse activo”.

La invitación está abierta a quienes deseen sumarse y disfrutar de una propuesta distinta, en un ambiente recreativo y de camaradería.

