Chaves: José Luis Bologna, 50 años de historia y compromiso con el comercio

18 abril, 2026 0

Con 72 años y más de medio siglo de trayectoria, José Luis Bologna se ha convertido en una figura emblemática del comercio en Gonzales Chaves. Al frente del reconocido “Mercadito José Luis”, su historia refleja el esfuerzo, la constancia y el fuerte vínculo con la comunidad que caracterizan al comercio de barrio.

Bologna repasó sus inicios, marcados por el trabajo desde muy joven. “Mis inicios fueron en una fiambrería, haciendo mandados y reponiendo mercadería. A los 15 años ya estaba a cargo de un almacén, y a los 17 abrí mi propio mercadito en un salón de mi abuelo”, recordó.

A lo largo de los años, el negocio fue creciendo y atravesando distintas etapas. Bologna relató cómo el mercado fue cambiando de ubicación, ampliándose y adaptándose a nuevas realidades. “Tuve varios locales junto a mi familia. Eran épocas distintas, con otra dinámica: los viajantes llenaban el negocio de mercadería y la publicidad se hacía con autos y parlantes. Fue una etapa muy linda”, destacó.

También atravesó momentos difíciles, como una enfermedad que lo obligó a alejarse del trabajo durante un tiempo. Sin embargo, tras su recuperación, volvió a empezar con un local más pequeño, donde continúa trabajando actualmente. “Fui creciendo de a poco y hoy me encuentro bien. La familia siempre acompaña y tratamos de incorporar tecnología, pero nunca dejamos de lado lo más importante: la buena relación con los clientes”, afirmó.

Para Bologna, el comercio de barrio tiene un valor que trasciende lo económico. “Somos como una familia con los clientes. Me gusta que los chicos vengan al negocio. Algunos me dicen ‘el señor bueno’, y eso es una gran satisfacción. Es lo que uno siembra y después recoge”, expresó con emoción.

En cuanto a los cambios en el consumo, señaló que hoy las demandas son más amplias y exigentes. “Antes eran productos básicos, ahora hay más variedad y hay que tratar de satisfacer todo lo que el cliente necesita. Eso implica muchas horas de trabajo y adaptación constante”, explicó.

Respecto a la actualidad del sector, Bologna fue claro: “Es un momento difícil. Se nota en las ventas, especialmente después de las fiestas. Los sueldos bajos, los impuestos altos y la situación de los jubilados afectan mucho, sobre todo al comercio de barrio”.

En ese sentido, valoró positivamente el acuerdo impulsado por la Liga de Comercio para el cierre dominical de supermercados. “Ayuda al negocio chico. El domingo la gente recurre al mercado de barrio para resolver lo básico. Es una medida que hace sentir el trabajo de la Liga y fortalece al comercio local”, sostuvo.

Por último, dejó un mensaje para quienes piensan en emprender: “Es un momento complicado, incluso para quienes tenemos años en esto. Pero siempre es lindo animarse a crecer y apostar por lo propio, sabiendo que no es fácil”.

Desde la Liga de Comercio e Industria destacaron la importancia de visibilizar historias como la de José Luis Bologna, que forman parte de la identidad productiva de Gonzales Chaves y representan un ejemplo de perseverancia y compromiso para las nuevas generaciones.

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