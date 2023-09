Chaves: La candidata de JxC Lucía Gómez, aspira a cambiar los destinos del distrito (video)

14 septiembre, 2023

La precandidata más votada en las PASO de Adolfo Gonzales Chaves fue la radical Lucía Gómez de Juntos por el cambio, encabezando la lista “Evolución”. Con posibilidades ciertas de pelear la municipalidad, en diálogo con LU24 se presentó formalmente y dijo: “Soy Lucía Gómez, tengo 29 años y soy oriunda de De la Garma. Soy licenciada en relaciones internacionales, con amplia trayectoria militante, desde los 12 años empecé a participar en el Centro de estudiantes de la escuela, después lo hice en la Unión Vecinal y a los 18 años cuando me fui a estudiar a Tandil, a la UNICEN, me enamoré del reformismo universitario del radicalismo y me uní a la Franja Morada.

Cuando me recibí me fui a Buenos Aires a vivir y allí trabajé en el Gobierno de la Ciudad, y actualmente acompaño a Facundo Manes”

Los resultados de las PASO

El triunfo en Adolfo Gonzales Chaves correspondió a Lucía Gómez (JxC), con 2.207 votos, ganando en la interna de Juntos y también en la general del distrito. La siguió por pocos votos Marcelo Santillán (UxP), con 2.109 sufragios.

Después se ubicaron Ludmila Prieto (JxC), 1.114; Blas Barducci (JxC), 434, y Hernán Di Marco (JxC), 413. De esta manera, Juntos por el Cambio obtiene una importante victoria y gran diferencia de cara a las generales de octubre.

“Para cambiar las cosas hay que comenzar por mi propio lugar”

Hablando de sus expectativas y experiencia, contó cómo surgió su candidatura: “Siempre a mí me quito el sueño luchar y hacer algo por la Argentina y cuando decido esta candidatura junto a mi equipo y mis compañeros de militancia, yo sentía que no podía cambiar la Argentina sino empezaba por mi propio lugar, y de ahí surge la candidatura a intendenta de Gonzales Chaves.

Así fue que conformamos un equipo interdisciplinario, con gente de otros partidos y estamos muy entusiasmados, y eso se vio reflejado en la calle, donde visitamos a los vecinos de todo el distrito puerta a puerta, hablamos con ellos y me di a conocer porque no sabían sobre mí”.

Las propuestas de gobierno surgen de las charlas con los vecinos

Al consultarle sobre su plataforma de gobierno, la candidata a intendenta dijo: “siempre digo, no se trata de Lucía Gómez, es una propuesta para que los vecinos vivan bien. Surgen a partir de lo que nos dicen los vecinos, queremos fortalecer lo que está bien, mantendremos las buenas políticas, luego hay un montón de cosas para mejorar. El sistema de salud hay que trabajarlo mucho, hay muchas cosas que están bien, pero hay otro tanto por hacer.

Presupuesto municipal y caminos rurales

Lucía Gómez, a través de su espacio político, expresó sobre las finanzas muncipales: “El presupuesto municipal hay que redistribuirlo de mejor forma, hay que conseguir más recursos para el distrito y con respecto a los caminos rurales consideramos que falta liderazgo y decisión política, si tomamos el ejemplo de Tres Arroyos, San Cayetano, allí funcionan porque hay una gran decisión”.

Equipo y forma de trabajo

“Siempre hablo de un proyecto colectivo, hicimos alianza con la Unión Vecinal para estas PASO, se ha sumado gente del radicalismo por ejemplo, también del PRO, tenemos profesionales de distintas especialidades, pero todo municipio se basa en la parte legal, contable, administrativa y salud. En este último caso es la gran carencia que tiene Gonzales Chaves.

A pesar que somos muchos integrantes jóvenes, también tenemos gente con experiencia que nos asesora y nos apoya. Al vecino le decimos que junto a ellos queremos un cambio para Chaves, queremos gestionar a partir de las necesidades que nos manifiesten, todos juntos, tenemos las herramientas, gente y compromiso para hacerlo”.

Finalmente al consultarle que religión profesaba, dijo de manera contundente no tener, “mi única religión es el radicalismo”.

