Chaves: La Escuela de Educación especial 501 realiza un taller de carpintería

23 abril, 2026 0

La Escuela de Educación Especial N° 501 de Adolfo Gonzales Chaves agranda su propuesta educativa: el Taller de Carpintería, destinado a adolescentes y jóvenes con discapacidad que transitan la Formación Integral y Técnica en la institución.

Para los estudiantes de la modalidad de Educación Especial, acceder a una formación técnica de calidad no es un proyecto más, sino que es una puerta concreta hacia la autonomía personal, la participación social y la inserción en el mundo del trabajo.

El taller de carpintería no sólo enseña un oficio, desarrolla capacidades que los acompañan en todos los aspectos de la vida: la organización del tiempo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la responsabilidad, la perseverancia y el orgullo de producir algo con las propias manos.

Por otro lado, está propuesta se encuadra en la Especialización en Carpintería, Madera y Mueble, aprobada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires mediante la Formación Integral regulada por la Resolución 3743/22.

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