Chaves: La Escuela Primaria 9 “Juan Bautista Alberdi” celebró 100 años de historia

La Escuela Primaria 9 "Juan Bautista Alberdi" celebró 100 años de historia

La comunidad educativa de Adolfo Gonzales Chaves celebró con gran emoción el centenario de la Escuela Primaria N°9 “Juan Bautista Alberdi”, una institución que a lo largo de un siglo ha formado generaciones de vecinos y vecinas, dejando una huella imborrable en la historia del distrito.

El acto reunió a autoridades municipales y educativas, ex alumnos, docentes, auxiliares, familias y vecinos que se acercaron para rendir homenaje a una escuela que se mantiene viva gracias al compromiso y al amor por la enseñanza.

Durante la ceremonia, la intendenta Lucía Gómez destacó el profundo significado de este aniversario y el valor de la educación pública como herramienta de transformación social.

La jefa comunal repasó los orígenes de la escuela y reconoció a los pioneros que hicieron posible su creación: Hada Capelli, su primera directora; Luis Somariva, maestro comprometido con su comunidad; las docentes Josefa Rocha y Clara Domenech; Félix Garrote, primer presidente de la Cooperadora; y Juan Hilero, quien donó las tierras para que la escuela tuviera su propio espacio.

“Hoy esas personas que lo hicieron posible se ven representadas en cada docente, en cada auxiliar, en cada niño o niña que aprende y en cada familia que acompaña. Porque una escuela no es solo un edificio: es una herramienta de transformación social.”

“Por eso, quiero felicitar a todos y todas quienes son parte de esta historia: a los docentes, a los directivos, a los miembros de la Cooperadora, a los auxiliares, a los alumnos y ex alumnos, y a cada familia que hizo de esta escuela un lugar de encuentro, de aprendizaje y de sueños compartidos.”, dijo Gómez.

El acto contó con la participación de toda la comunidad educativa, números artísticos, palabras alusivas y momentos de reencuentro entre generaciones que compartieron anécdotas y recuerdos.

Con emoción y orgullo, Gonzales Chaves celebró 100 años de la Escuela Primaria N°9 “Juan Bautista Alberdi”, una institución que sigue siendo símbolo de educación, comunidad y esperanza en el valor de la escuela pública.

