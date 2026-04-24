Chaves: La Liga de Comercio acompañó la decisión del municipio de paralizar una obra

24 abril, 2026 0

La Liga de Comercio de Adolfo Gonzales Chaves acompañó la decisión del Municipio de paralizar una obra en construcción ubicada en calle Carricart, entre Madariaga y Jujuy, luego de constatarse distintas irregularidades vinculadas al cumplimiento de la normativa vigente.

Desde la entidad remarcaron que la medida responde a una preocupación planteada por comerciantes y vecinos del sector, quienes habían manifestado su inquietud ante el avance de una obra que no estaría cumpliendo con las ordenanzas correspondientes.

En ese marco, la Liga de Comercio valoró la intervención municipal y destacó la importancia de que el crecimiento comercial y urbano de la ciudad se desarrolle de manera ordenada, transparente y bajo las mismas reglas para todos.

“Desde la Liga de Comercio defendemos el trabajo de cada comerciante que invierte, genera empleo y sostiene su actividad cumpliendo con las normas. Por eso consideramos fundamental que el Estado controle, ordene y garantice igualdad de condiciones”, señalaron desde la institución.

Asimismo, remarcaron que no se trata de impedir nuevas inversiones, sino de asegurar que cualquier emprendimiento que se instale en la ciudad respete las obligaciones legales, administrativas, tributarias y urbanísticas vigentes.

“Chaves necesita crecer, pero ese crecimiento debe darse con responsabilidad, planificación y respeto por quienes ya vienen trabajando en regla desde hace años”, agregaron.

La Liga de Comercio continuará acompañando a los comerciantes del sector y manteniendo el diálogo con las autoridades municipales, con el objetivo de promover un desarrollo comercial equilibrado, proteger la competencia leal y fortalecer el ordenamiento urbano en beneficio de toda la comunidad.

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