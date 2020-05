Chaves: La OMIC brinda información necesaria para el uso de tarjetas de compra

Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Adolfo Gonzales brinda información necesaria para quienes realicen compras con tarjeta de crédito, débito, de compra o tarjeta Alimentar.

-Todos los comercios deben aceptar las tarjetas de crédito o débito vigentes en el mercado.

-Si abonás en un pago con tarjeta de débito, crédito o de compra, no pueden hacerte ningún recargo.

– Si quieren cobrarte o no brindan información respecto del precio de un producto o servicio, podés reclamar.

-Si realizás compras con tarjeta Alimentar, no tenés que pagar recargo.

-Si te cobran de más, hacé la denuncia en: [email protected]

Toda la información que brindes es confidencial.

