Chaves: la oposición del concejo decidió no acompañar proyecto para adquirir equipamiento en salud

9 abril, 2021 Leido: 50

Anoche, en la sesión del Concejo Deliberante de Adolfo Gonzales Chaves, quedó en suspenso el proyecto de leasing del Departamento Ejecutivo que propone adquirir importante instrumental para salud, y que fue obstaculizado por los concejales de Unión Vecinal que no acompañaron el proyecto.



El intendente Marcelo Santillán le dio un fuerte impulso a este proyecto al que considera, por un lado, clave para transformar y modernizar el sistema de recolección de residuos en la ciudad, y por otro, para incorporar equipos de salud para el hospital y la Unidad Sanitaria de De la Garma. Por eso no tardó en cuestionar la decisión de los ediles del bloque opositor por la “falta de compromiso con la comunidad, teniendo en cuenta el delicado momento de la emergencia sanitaria que atravesamos”.

El bloque de Unión Vecinal decidió oponerse y no acompañarlo por lo que el proyecto fue derivado nuevamente a comisión.

Se trata de un cuerpo de proyectos que tienen como objetivo el mejoramiento y cambio en el sistema de recolección de residuos de la ciudad a través de la adquisición de un camión recolector con compactador y levanta contenedores, y 460 contenedores individuales. Y por otro, la compra de equipamiento de salud muy importante en esta etapa de pandemia, como lo son un equipo de rayos, un arco en “C”, una mesa de cirugía y un kit de traumatología para miembros inferiores y otro para superiores.

Los textos del proyecto fueron sometidos a debate del que participaron todas las fuerzas políticas haciendo sus aportes.

Algunos de los conceptos estuvieron a cargo del concejal del Frente para la Victoria, Miguel Milesi. Dijo: “La mezquindad política que muestra hoy la Unión Vecinal me llama la atención”, al conocer que el bloque opositor no acompañaría el proyecto. “Lamento muchísimo que este leasing esté en riesgo de votación trayendo un servicio como es el mejoramiento de la recolección de residuos para estar a la altura de otras localidades la que ustedes muchas veces comparan, y la incorporación de un servicio de traumatología para el sistema de salud que hoy sería impensado”.

Por su parte, el concejal Juan Pedro Dahul, de Unión Vecinal, adelantó: “No vamos a acompañar el proyecto. Entendemos y comprendemos todos los beneficios que tiene, pero a nuestro criterio en salud hay otra prioridad”.

En tanto, Eduardo Chiara, del vecinalismo, expresó: “No tenemos todas las herramientas que necesitamos para aprobarlo; no es mezquindad, pero tampoco que nos apuren”.

“No le están haciendo daño al intendente, le están haciendo daño a la sociedad, por eso tienen que recapacitar en estas cuestiones”, agregó Milesi. Por su parte, José Luis Diaz (FPV), acotó que “son tan importantes los contenedores como el Arco en “C”. Los contenedores mejorarán la salud general de la población y la salud en particular de los empleados municipales: por si no sabían, los empleados no resisten más de dos años corriendo detrás de un camión y por eso se cambian tanto, y algunos quedan con las rodillas destruidas”.

Volver