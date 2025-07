Chaves: la oposición en el Concejo no convalidó aumentos a empleados municipales

25 julio, 2025 0

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, los bloques del Partido Justicialista decidieron no convalidar los decretos firmados por la intendenta Lucía Gómez que otorgaban aumentos salariales a los empleados municipales, correspondientes a los meses de febrero y mayo.

La votación por parte de los concejales José Garibotti, Albertina Oronó, Miguel Milesi, Susana Suárez, Matías Veloz y Santiago Antolí —a lo que se sumó la ausencia de la concejal Ludmila Prieto— implica, por normativa legal, que los aumentos ya percibidos deberán ser devueltos por los trabajadores municipales, generando un perjuicio directo en sus ingresos y en la economía de sus familias.

En respuesta, el municipio repudió la decisión emitiendo un comunicado, y confirmó que no permitirán que este atropello recaiga sobre los trabajadores, y que se harán cargo de las consecuencias administrativas que correspondan para garantizar que los empleados no pierdan ni un peso.

“Lamentamos que se haya priorizado una lógica partidaria por encima del esfuerzo de quienes todos los días sostienen el funcionamiento del municipio”, sostiene el comunicado difundido este viernes por la gestión municipal. “Esta votación muestra que no tienen límites y que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de atacar al gobierno elegido democráticamente por la mayoría del pueblo de Gonzales Chaves.”

Desde el municipio también recordaron que los concejales que hoy votaron en contra de los aumentos son los mismos que defendieron y formaron parte del gobierno anterior, que dejó más de 1.000 millones de pesos en deuda flotante y bajos salarios municipales.

“El gobierno de Lucía Gómez representa una nueva etapa en el distrito, donde se priorizan el orden y la transparencia como valores de gestión, dejando atrás una época nefasta de desorden y falta de responsabilidad en la administración pública”, cierra el texto.

“Los empleados seguirán siendo nuestra prioridad. No están solos.”, cita el municipio en un comunicado.

