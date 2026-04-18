Chaves: Leandro Paradisi continua con el legado de su padre

18 abril, 2026 0

La Herreria y fábrica de artículos rurales Julio Paradisi, lleva 70 años en el sector ganadero. Leandro Paradisi habló con LU24 y analizó el presente del mercado, “nuestro fuerte es hacer mangas nuevas y reparar, todo lo que desechan en el campo, nosotros lo agarramos dejándolo como nuevo.

Somos la cuarta generación al frente del local, además tenemos lapacho, anchico, con los mismos tratamos de competir en el rubro.

Por otro lado, vendemos balanzas, cargadores y demás productos para abastecer a nuestros clientes”.

El comercio se encuentra en Av. San martín 730 de Adolfo Gonzales Chaves, atendiendo de lunes a viernes de 8 a 12, de 15 a 19 y sábados de mañana, teléfonos 2983 – 565533 y 2983 – 405540.

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