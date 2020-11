Chaves: licitación en el marco del Servicio Alimentario Escolar en Emergencia

4 noviembre, 2020 Leido: 59

El Consejo Escolar de Adolfo Gonzales Chaves llama a licitación para la provisión de productos alimenticios en el marco de la continuidad del Servicio Alimentario Escolar en Emergencia mediante la entrega de bolsones, ante la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Licitación

Llámese a Contratación Directa, Procedimiento Abreviado, para la contratación de: SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR Objeto de la contratación: SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR ALIMENTOS – MODULOS Noviembre y Diciembre del 2020.

Presupuesto Estimado: $3.840.696- (Presupuesto Oficial para el total de la contratación para todos los rubros por el período comprendido entre el 01/11/2020 y el 31/12/2020) Costo del Pliego $ 2.000,00.



Presentación de ofertas

Lugar/Dirección: DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION – CONSEJO ESCOLAR DE ADOLFO GONZALES CHAVES –Gral. Paz N°441– Adolfo Gonzales Chaves – PCIA. DE BS. AS. Plazo y Hora

Hasta el 11 de Noviembre del 2020. Hora: hasta la hora señalada como de apertura de ofertas.

Pasada dicha hora y conforme lo estatuido por los Artículos 17 de la Ley 13981, no se admitirán nuevas propuestas, aun cuando no hubiera comenzado la apertura de los sobres y se procederá de la siguiente manera:

a. Los sobres o paquetes conteniendo las Ofertas, serán abiertos en presencia de los Oferentes que concurran;

b. El Consejo Escolar labrará el Acta de Apertura;

c. En la misma se dejará constancia del monto total de cada Oferta y del monto y modalidad de la Garantía de

Mantenimiento de Oferta.

Acto de apertura

Lugar/Dirección DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION – CONSEJO ESCOLAR DE

ADOLFO GONZALES CHAVES – Calle General Paz N° 441 –ADOLFO GONZALES CHAVES – PCIA. DE BS. AS.

Día y Hora: 11 de Noviembre del 2020 Hora: 11.00.-

Forma de Pago

El pago se rige por lo establecido en el artículo 23° Apartado 2 de la Ley 13981/09,. Resolución N° 711/16 del Señor Contador General de la Provincia Garantía Cumplimiento de Contrato

Conforme lo establece en el artículo 19° Apartado 2 de la Ley 13981/09,.

Plazo de entrega

Desde la formalización de los Contratos respectivos hasta el 31 de Diciembre de 2020.-

Lugar de entrega

Los indicados en los renglones del presente Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA Y RETIROS DE PLIEGOS: Consejo Escolar de Adolfo Gonzales Chaves.

RECEPCION DE OFERTAS: Las ofertas se presentan a sobre cerrado General Paz Nro. 441 de 9 a 12 horas, hasta el día miércoles 11 de Noviembre a las 10:00 horas, con indicación de:

Organismo contratante, domicilio y apertura:

Consejo Escolar de Adolfo Gonzales Chaves

Domicilio en calle General Paz N°441.

Expediente N° 050 – SAE 08 – 2020

Contratación Directa N° 05/2020

Apertura de las propuestas: el día 11 de Noviembre de 2020 a las 11:00 hs.

La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones, el sometimiento a todas sus disposiciones, a las de la Ley 13.981 y de este Reglamento.

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la oferta, deben ser debidamente salvadas.

Volver