Chaves: Liga de Comercio felicita a los nuevos concejales

8 septiembre, 2025 0

En un comunicado, la Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzales Chaves felicita “a los flamantes concejales de Nuevos Aires, Fuerza Patria y La Libertad Avanza que fueron elegidos para representarnos en el Concejo Deliberante”.

“En cada uno de ustedes depositamos la expectativa de una nueva etapa de trabajo conjunto, donde las ordenanzas reflejen el pulso de nuestra comunidad y el compromiso con el crecimiento del distrito”, consignan.

“Los comercios, emprendedores e industrias necesitan reglas claras, acompañamiento, responsabilidad, diálogo y visión de futuro. Desde la Liga estamos listos para sumar ideas, y ayudar a cada iniciativa que fortalezca a quienes día a día apuestan por el desarrollo local”, explican y agregan “porque Adolfo Gonzales Chaves merece todo esto. Y quienes invierten, trabajan y sueñan aquí, también”.

