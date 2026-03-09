Chaves: Liga de Comercio invita a Pymes y cooperativas industriales al Programa Clínicas Tecnológicas

La Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzales Chaves, junto al Centro de Innovación y Creación de Empresas (CICE) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), sede Tandil, invita a Pymes y cooperativas industriales del distrito a sumarse al Programa Clínicas Tecnológicas, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta tiene como objetivo acompañar a las empresas en el análisis y mejora de sus procesos productivos, a través del trabajo conjunto con un equipo de profesionales de la universidad que realizará un diagnóstico tecno productivo en cada empresa participante.

A partir de este análisis, se buscará identificar oportunidades de mejora en productividad y eficiencia, optimizar procesos, reducir costos y mejorar la calidad de los productos y servicios. Además, el programa apunta a potenciar la innovación tecnológica en las empresas y detectar posibilidades para abrir o desarrollar nuevos mercados.

Entre los beneficios, las empresas participantes también recibirán asesoramiento sobre herramientas de apoyo y financiamiento público, así como la posibilidad de vincularse con el sistema científico y tecnológico, incluyendo universidades y centros especializados.

Desde la organización destacaron que el programa es gratuito, confidencial y de ventanilla abierta, lo que permite que las empresas interesadas puedan incorporarse en cualquier momento.

Como requisito, se solicita que las empresas sean Pymes o cooperativas industriales con planta productiva en la Provincia de Buenos Aires.

Para obtener más información o coordinar una visita a la planta, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

