Chaves: Lucía Gómez hizo gestiones en La Plata

4 marzo, 2026 11

La intendenta Lucía Gómez, junto al subsecretario de Desarrollo Comunitario Cristian Ruiz, el director de Deportes Alejandro Mozo y la directora de Producción Juliana Dekker, mantuvieron este miércoles una reunión en La Plata con autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la misma, avanzaron en proyectos y programas vinculados al deporte, el desarrollo productivo y las políticas sociales.

Durante la jornada fueron recibidos por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y también mantuvieron reuniones con el subsecretario de Deportes bonaerense Cristian Cardozo y con la subsecretaria de Industria y PyMEs, Mariela Bembi.

“Seguimos gestionando, con presencia y articulación con la Provincia, para fortalecer el crecimiento de Adolfo Gonzales Chaves”, expresó la intendenta en sus redes.

