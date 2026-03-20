Chaves: Lucia Gomez recibió a Gabriel Katopodis

20 marzo, 2026 0

La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, recibió al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, en una jornada de trabajo centrada en el desarrollo de nuevas obras para el distrito.

Durante el encuentro, las autoridades trabajaron sobre proyectos futuros que buscan seguir fortaleciendo la infraestructura local, en articulación con el Gobierno provincial.

En ese marco, también recorrieron la obra de pavimento en ejecución, una intervención clave que mejora la conectividad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

“La obra pública no es un gasto, es inversión. Es desarrollo, es trabajo y es mejorarle la vida a cada vecino y vecina”, expresó la intendenta Lucía Gómez.

Además, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado: “Con planificación, decisión y trabajo articulado, seguimos impulsando las obras que Gonzales Chaves necesita para crecer”.

El encuentro tuvo lugar en el Municipio de Chaves y contó con la participación del secretario de Gobierno, Rodrigo Echayre; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Micaela Vellini; los arquitectos Gonzalo Cortez y Victoria Arrachea, además de integrantes del equipo que acompañó al ministro.

La visita del ministro se enmarca en una política sostenida de gestión que busca consolidar el desarrollo del distrito a través de más infraestructura, más inversión y más oportunidades para la comunidad.

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