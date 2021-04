Chaves: mañana sesionará el Concejo Deliberante

7 abril, 2021 Leido: 5

El Honorable Concejo Deliberante de Gonzales Chaves se reunirá en sesión ordinaria este jueves 8 de abril a las 19 horas.

A continuación, el listado de temas que tendrá el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1) PASE ARCHIVO

C.R. 10/21 – Ref.: Nota Sra. Daiana Neffe.

2) DICTAMENES DE COMISION.

COMISIÓN DE SALUD, EDUCACIÓN, ACCION SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE.

P. C. 04/21 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Servicio Rayos Unidad Sanitaria De la Garma.

COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

P. C. 08/21 – Bloque Cambiemos / Juntos por el Cambio – Ref.: Repintar los reductores de velocidad ubicados en Av. San Martín y en Av. De Circunvalación.

P. R. 06/21 – Bloque Frente de Todos – Ref.: Beneplácito para la aprobación del Proyecto de modificación a la Ley de Impuesto a las Ganancias expediente 6960-D-2020.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Expte. 4055-13-2021 – Dirección de Ingresos Públicos – Ref.: Solicita aprobación Plan Pago de Multas 2021.

Expte. 4055-107-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Solicita autorización para tramitar operación de leasing ante el banco de inversión y comercio exterior S. A.

3) ASUNTOS ENTRADOS

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES

P. C. 09/21 – Bloque Cambiemos/ Juntos por el Cambio – Ref.: Parque Tantanakuy.

P. C. 10/21 – Bloque Cambiemos/ Juntos por el Cambio – Ref.: Higiene en la Comunidad de Adolfo Gonzales Chaves.

EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Expte. 4055-96-2021 – Transporte Rubén O. García S. A. – Ref.: Solicita compra de parcelas en sector industrial planificado.

Expte. 4055-113-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Solicita convalidación de contrato de locación (vivienda para funcionamiento de dependencia de seguridad).

Expte. 4055-114-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Solicita convalidación de contrato de locación (inmueble para funcionamiento del Comando de Prevención Rural y la coordinación

zonal de seguridad rural de A. G. Chaves).

Expte. 4055-129-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Eleva rendición de cuentas ejercicio 2020.

Expte. 4055-130-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Compensación y convalidación de excesos presupuestarios.

Expte. 4055-141-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Creación del ente descentralizado distrital de salud denominado “Ente Descentralizado Hospital Anita Elicagaray”.

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.-

Dado en la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante del Distrito de Adolfo Gonzales Chaves, a los seis (6) días del mes de abril, de 2021.

Volver