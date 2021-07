Chaves: Marcelo Santillán aseguró estar dispuesto “a ir dónde el espacio lo pida”

22 julio, 2021 Leido: 48

En diálogo con Grupo La Provincia, el intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, habló sobre el cierre de listas en la Sexta Sección, la posibilidad de integrar una nómina, y respondió si el oficialismo pagará un costo político por las medidas tomadas ante la pandemia.

“Tendremos que explicar muy bien que de los meses que lleva este gobierno, solo tres fueron sin pandemia y fueron los primeros. También cuál es la salida para lo que hoy está sufriendo además de la pandemia”, sostuvo.

La entrevista completa:

¿Cómo está la situación epidemiológica y sanitaria en Adolfo Gonzales Chaves?

Estamos en una situación muy tranquila, transitando Fase 4, no tenemos personas internadas hace quince días y tenemos once casos activos que están concentrados en dos familias.

Además, hemos avanzado muchísimo con la vacunación, estamos en un 98 por ciento sobre el total de los inscriptos vacunados con primeras dosis y hemos empezado a dar las segundas dosis, con las cuales también venimos a buen ritmo. Pensamos que la vacuna tiene un efecto importantísimo, más allá de que nos tenemos que seguir cuidando.

En un padrón de 12 mil habitantes, donde 3200 son menores de 18 años, tenemos 8200 personas vacunadas. Es decir, sobre una posibilidad de vacunar al cien por cien del padrón mayor a 18 años, estaríamos en 8800 personas.

Respecto a la segunda dosis, estaríamos llegando el viernes a las 4000 personas inoculadas, lo que representa casi un 50 por ciento de la totalidad de los vacunados.

Respecto a las elecciones legislativas, ¿Cómo viene el cierre de listas en la Sexta?

A nivel local ya terminamos de armar la lista, con consenso, hemos hecho una muy buena apertura, un frente muy amplio, y a nivel seccional y provincial como todos saben esto se define en los últimos minutos del sábado.

El Frente de Todos está conformado por varias líneas del peronismo y, sin dudas, todas quieren su lugar.

Exacto, pero cuando uno es gobierno también tiene que pensar que tenemos muchos espacios en los departamentos ejecutivos, si bien la Legislatura y el Congreso definen cuestiones que hacen a la vida de la gente. Distinto es lo que ocurre en los Concejos Deliberantes donde los poderes de decisión son mucho menores y se trabaja más coordinado.

Me parece que hay muchísima conciencia de que tenemos que estar todos juntos, que hay que dar internas en aquellos lugares donde no somos gobierno, pero allí donde gobernamos, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, y la Nación, tenemos que tener la amplitud para que no se vaya ningún compañero por fuera del espacio. Lo que nos permitió ganar en 2019 fue esto, la amplitud que se tuvo de integración del frente. Creo que hay que conservar eso y vamos a tener un triunfo en las legislativas.

Tendremos que explicar muy bien que de los meses que lleva este gobierno, solo tres fueron sin pandemia y fueron los primeros. Cuando el presidente y el gobernador se sentaron en su sillón, rápidamente tuvieron que dedicarse a la pandemia y nosotros queremos agradecerles por lo que han hecho apoyándonos continuamente, cuidando a la población y a la economía, sabiendo que hubo afectaciones imposibles de evitar.

También vamos a tener que explicarle a la población cuál es la salida para lo que hoy está sufriendo además de la pandemia. Debemos ser realistas en que tenemos que solucionarle a la gente el tema del poder adquisitivo del salario.

¿Cree que el Frente de Todos pagará un costo político por las medidas que ha adoptado ante la pandemia, como ha sucedido con los oficialismos a nivel mundial?

Sin dudas. No sé en qué nivel, pero ese coletazo se va a recibir porque a quienes somos oficialismo nos tocó tomar las decisiones y, lógicamente, con el diario del lunes quizás hay medidas que hubiesen sido tomadas de otra forma, pero hubo que hacer una cuarentena estricta para equipar un sistema de salud totalmente desmantelado. También creo que ante el temor que teníamos todos en la pandemia era muy difícil jugar al filo, como después se hizo en la Provincia con el sistema de fases, que era abriendo y cerrando actividades de acuerdo a diversos parámetros epidemiológicos. Explicarle esto a la gente a veces es muy difícil y sí fueron medidas antipáticas que quizás se vean reflejadas en el voto, pero fueron tomadas en la buena fe y en la idea de proteger al pueblo argentino.

Si el espacio se lo pidiera, ¿integraría una lista?

Sí. Nosotros estamos dispuestos a ir donde el espacio lo pida. No sólo integrar una lista sino ocupar diferentes cargos. También se da la situación de que hoy los intendentes estamos, la mayoría, con municipios equilibrados, con muchísima obra pública, con el cien por cien de ocupación en actividades de la construcción, es decir, una situación “cómoda”, pero también somos conscientes de que a veces uno puede hacer, en virtud de la experiencia aportes importantes en beneficio de la comunidad.

¿Qué se juega el Frente de Todos en estas elecciones legislativas?

Si uno obtiene mayoría propia en la Legislatura es una tranquilidad para dar gobernabilidad, para sacar aquellos proyectos que a uno le interesan. También, si nos tocara perder las elecciones, cosa que no creo, podría ser una señal importante. En 2017 Cambiemos ganó las Legislativas y con un grupo de intendentes salimos al mes siguiente a decir que la Provincia se encaminaba a una crisis de deuda insostenible. Pero el resultado electoral los encegueció.

Creo que el Frente de Todos va a ganar estas elecciones, pero también me parece que tenemos que tomar nota. La mayoría legislativa nos tiene que servir para sacer esos proyectos que la gente necesita y que una oposición irrazonable -así lo ha demostrado con la pandemia- no nos deja crecer. Cuando uno tiene mayoría debe tener la suma responsabilidad de que eso no se convierta en soberbia y pensar que podemos hacer cualquier cosa. Gobernar es responsabilidad.

Sería importantísimo obtener la mayoría en la Legislatura para sacar aquellos proyectos como el Presupuesto, como poder renegociar la deuda que tiene la Provincia, reformas en la Justicia que debemos hacer, hay muchas leyes claves para las que nuestro espacio necesita tener la mayoría en ambas cámaras.

Este gobierno ya está generando trabajo, aún en la pandemia, y va a lograr recomponer el poder adquisitivo, no sólo del asalariado, sino también del que tiene un oficio, del cuentapropista, de las pequeñas pymes, hay que recomponer esa relación entre consumo e ingresos y va a ser el Frente de Todos el que va a lograrlo al terminar la pandemia.

