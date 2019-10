Chaves: Marcelo Santillán recibió a Moreno y otros candidatos de la región

Esta tarde, el intendente municipal de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, recibió a candidatos a intendente del Frente de Todos de la región, entre ellos Mercedes Moreno, de Tres Arroyos. En la oportunidad, recorrieron algunas obras que se ejecutan en la vecina ciudad.

También estuvieron Iñaki Letona (Coronel Pringles), Gustavo Trankels (Tornquist) y Alfredo “Pichi” Fisher, actual jefe comunal de Laprida y candidato a senador de la provincia de Buenos Aires.



Según se informó, se congregaron primero en la Plaza 25 de Mayo, donde el intendente supervisó el funcionamiento del riesgo automático recientemente inaugurado, luego siguieron por el Natatorio Público Climatizado que está en final de obra y después asistieron al Centro de Monitoreo Urbano, donde se explicó su funcionamiento.

En ese marco, Santillán dijo que “estamos muy contentos que nos acompañen los candidatos a intendente y esperanzados de tener una región peronista, porque no tengo dudas que vamos a hacer muchas cosas en conjunto”.

“Con Pichi (Fischer) hemos intercambiado proyectos en estos años y nos hemos visitado mutuamente porque creo que es la forma de crecer”, agregó.

Gobiernos más alineados en el sur bonaerense

Por su parte, Fischer sostuvo que “el intercambio ayuda, contribuye, y el copiar de experiencias exitosas mucho más”. “Las PASO nos dieron una gran satisfacción en muchos distritos del interior bonaerense, sobre todo donde el peronismo de alguna manera ha sido menos aceptado en los últimos tiempos, pero que, afortunadamente, esa tendencia cambió, y ahora aspiramos a que en Tornquist, Pringles y Tres Arroyos podamos tener conducciones de municipios integradoras que contemplen que el desarrollo realmente es para todos”.

“Por eso aspiramos a tener en el sur de la provincia de Buenos Aires a gobiernos más alineados con ese concepto del Frente de Todos, porque no hay posibilidad de desarrollo sin las grandes mayorías del país no se integran”, reflexionó.

Además, Santillán recordó la lucha que se dio con el “pacto de responsabilidad fiscal donde decíamos que los municipios no lo teníamos que firmar, y también con las tarifas, y otro combate que se dio con el endeudamiento de la provincia; por eso digo que hubiese sido muy distinto si nos hubiesen acompañado intendente del mismo color político que nosotros”.

En referencia a Fischer, dijo: “No tengo dudas que vamos a tener un senador que se va a preocupar por los distritos del interior porque sabe lo que es ser intendente y cuáles son las problemáticas; por eso, pedirle a la gente de los distritos vecinos que nos acompañen que le den la oportunidad a estas localidades de gobernar los distritos con las tres líneas (provincia, nación y municipio) con el mismo color político, porque hemos demostrado que aparte de hacer obras hay que tener sensibilidad y eso sólo lo tenemos los justicialistas”.

“Tres Arroyos ha estado muy estancada”

“Tres Arroyos ha estado muy estancada, sobre todo en los últimos cuatro años, y en ese sentido quiero resaltar los que han sido Pichi (Fischer) y Marcelo (Santillán) para toda la sexta sección y para la provincia en general”, sostuvo, a su turno, Mercedes Moreno.

Y agregó: “La actitud que tomaron ellos al frente de las problemáticas municipales han sido un ejemplo: estuvimos siempre atentos a lo que planteaban y además como ejemplo para la militancia, de que a pesar de lo adverso del gobierno provincial no estaba todo perdido, de que hay que seguir peleando con postura, con actitud y con propuestas como lo hicieron”.

“Tres Arroyos tiene mucho que imitar de municipios como Laprida y Chaves que, a pesar de que es una ciudad más grande, estamos pensando en una propuesta muy similar como la del natatorio de Chaves, imitar el centro de monitoreo, todo lo que es zoonosis, y refugio canino”.

“El trabajo regional que estamos planteando yo lo veo mucho más fuerte que en otras oportunidades”, concluyó.

Por su parte, Trankels manifestó que “es una alegría visitar a un amigo que es ejemplo de gestión”. Y añadió que “demostró que a pesar de tener un gobierno provincial y nacional adverso tuvo una gran capacidad de resolución de problemas para su comunidad”, en tanto sostuvo que tener un gobernador y un presidente del mismo color político potenciará las soluciones que están llegando para Chaves”, añadió.

Mientras que Letona expresó: “A mi toca ser uno de los más nuevos que se suma a este grupo, pero es interesante iniciar un camino imitando las buenas gestiones”.

En cuanto a las expectativas en Pringles, indicó que le ha dado “un gran respaldo y estamos en condiciones de revertir la situación y ser gobierno a partir del 10 de diciembre”.

“Creo que nuestros pueblos interactúan: nadie se puede salvar solo, es necesario una articulación regional y para eso es necesario la apertura de cada uno de nuestros distritos y también de aquellos que saben cómo conducir”, concluyó Letona.