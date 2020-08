Chaves: medidas para cumplir adecuadamente con el nuevo DNU presidencial

El Gobierno Nacional a través del DNU 641/2020 prohibió en todo el país las reuniones sociales. También la circulación entre distritos o departamentos, salvo que se tenga autorización para circular y sea para el estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

La prohibición de los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente, rige hasta el hasta el 16 de agosto.

Estas restricciones están vigentes a partir de hoy en todo el país, incluidos los municipios que están en fase 5 como Gonzales Chaves, que permanece entre los 12 distritos de la Provincia sin casos de coronavirus.

En síntesis, los principales puntos que destaca el DNU son:

-NO están permitidas las reuniones sociales.

-NO está permitida la circulación entre distritos sino es por motivos esenciales.

-USO obligatorio de tapabocas.

-RESPETAR el distanciamiento social de dos metros.

-GENERAR responsabilidad ciudadana a la hora de cumplir con las medidas de prevención, y reducir al mínimo la circulación comunitaria.

-El resto de las actividades comerciales y recreativas continúan como hasta el momento, respetando estrictamente el protocolo que incluya el distanciamiento de las personas no inferior a dos (2) metros, y en lugares con ventilación adecuadas.

La resolución establece que la infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación.

