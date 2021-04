Chaves: memoria a 33 años del trágico accidente

La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Adolfo Gonzales Chaves comunica que lamenta no poder llevar adelante ninguna actividad especial en esta fecha tan significativa para los docentes chavenses.

“Nos duele tener que tomar este tipo de medidas, aun así recordamos a quienes hace 33 años dejaron escrito en el pizarrón: nunca olvidar, nunca bajar los brazos”, expresaron.

La medida se tomó ponderando la situación sanitaria que atravesamos y teniendo en cuenta el aumento de casos COVID-19 en ciudad chavense y asumiendo responsabilidad social con la comunidad.

Aun así, siempre será propicio el momento para acompañar la lucha docente, que estuvo, está y seguirá; una lucha que intenta ubicar a la educación como la base de una sociedad organizada, así como lo hicieron las que dieron su vida hace 33 años.

Por eso, este día invita a la Memoria, y el tener a Alicia Azqueta, Elsa Marochi, Ana María Tano y los choferes Rubén y Edgardo Carrera ¡siempre presentes!

Las demandas del momento eran:

Unificación de las condiciones laborales a nivel nacional; convocatoria a paritarias, respetando el estatuto docente; y asignación de partidas extraordinarias para financiar el aumento salarial de las provincias.

El 13 de abril de 2013 se emplazó en la Plaza 25 de Mayo la obra realizada por la artista Fabiana Valgiusti, donde se personifica a una maestra con el puño alzado y los libros y cuadernos presionando su corazón.

En aquella oportunidad, frente a más de un centenar de personas, la docente Ethel Noemí Theaux como Secretaria General de la Unión de Educadores de Adolfo Gonzales Chaves, recordó que “la situación de los docentes era insostenible. Un maestro que recién se iniciaba ganaba menos que en 1976. En marzo, los gremios docentes se unieron e impulsaron una huelga por tiempo indeterminado. El acatamiento fue altísimo y más de 500 mil docentes se sumaron al paro”.

La docente Graciela Rivero, sobreviviente del trágico hecho, sintetizó sobre la obra artística: “Es importante que este sea un monumento a todos los maestros porque de esta manera no será un recuerdo de un día al año, sino un espacio simbólico en el que cada ciudadano tenga presente no sólo a quienes perdieron la vida hace 25 años, sino también el reconocimiento para quien en la vida de cada uno ocupa el lugar del maestro”.

