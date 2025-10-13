Chaves Municipio actualizó su contacto del Área de Comunicaciones

13 octubre, 2025 0

Desde Chaves Municipio se informa que, por razones operativas, se actualizó la dirección de correo electrónico del Área de Comunicaciones.

A partir de ahora, el nuevo canal oficial de contacto es [email protected].

Por esta vía, vecinos y vecinas, instituciones y empresas podrán comunicarse para realizar consultas, enviar información o documentación vinculada a gestiones municipales, tales como comprobantes de pago de tasas, propuestas o materiales de difusión.

Asimismo, continúan habilitados los siguientes medios de contacto:

Mail: [email protected]

Teléfono: (02983) 48-4444 (conmutador y rotativas).

