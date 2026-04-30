Chaves Municipio aplica disposición nacional sobre control de vehículos eléctricos

30 abril, 2026 0

En el marco de las disposiciones impulsadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Chaves Municipio informa la aplicación en el distrito de la normativa que regula la circulación de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) eléctricos, una medida que busca ordenar su uso en la vía pública y reforzar la seguridad de todos los actores del tránsito.

La regulación alcanza a los vehículos de una o más ruedas destinados al traslado de personas y autopropulsados por motorización eléctrica u otros sistemas de propulsión, excluyendo de esta categoría a bicicletas, bicicletas con pedaleo asistido, vehículos para personas con movilidad reducida y aquellos ya contemplados específicamente por la Ley Nacional de Tránsito.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial destacaron que el crecimiento sostenido en la utilización de monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal hace necesario avanzar en reglas claras de circulación, promoviendo una movilidad moderna, sustentable, pero también segura y responsable.

Qué deben tener los VMP eléctricos para circular

Para poder transitar, los vehículos de movilidad personal eléctricos deberán contar obligatoriamente con:

Sistema de freno eficiente, que permita una detención total y segura.

Iluminación reglamentaria, con luz delantera blanca y luz trasera roja encendidas durante toda la marcha.

Sistema de alerta sonora (bocina), perceptible para el resto de los usuarios de la vía.

Velocidad máxima de circulación de 30 km/h, límite que no podrá superarse en ningún caso.

Obligaciones para quienes los utilicen

La normativa también establece pautas claras para la conducción:

Uso obligatorio de casco homologado, con certificación correspondiente.

Uso de chaleco reflectivo o de alta visibilidad, elemento clave para mejorar la seguridad, especialmente en horarios nocturnos o de baja visibilidad.

Solo podrá circular una persona por vehículo, sin acompañantes, cargas ni transporte de animales.

Está prohibido utilizar teléfonos móviles, auriculares u otros dispositivos que generen distracciones durante la conducción.

Alcohol cero y prohibición absoluta del consumo de drogas al conducir, con obligación de someterse a los controles que determine la autoridad competente.

Solo podrán conducir personas mayores de 16 años.

Con la aplicación de la normativa nacional Chaves Municipio acompaña una transformación en la movilidad urbana, incorporando reglas claras para el uso de estos nuevos medios de transporte eléctricos y reforzando un mensaje central: innovar en la forma de movernos también implica asumir un compromiso con la seguridad vial.

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