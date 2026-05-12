Chaves Municipio avanza con nuevas obras de intertrabado en calles de la ciudad

12 mayo, 2026 0

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Chaves Municipio informaron que se encuentran finalizando la obra de intertrabado sobre calle Libertad, en el tramo comprendido entre Reconquista y Avenida Carricart.

Esta intervención corresponde a la segunda etapa del proyecto de intertrabado urbano, que continuará próximamente sobre calle Yapeyú, entre Avenida Carricart y Reconquista.

La obra representa una mejora significativa para el sector, ya que permite ordenar el tránsito, renovar la imagen de la cuadra y optimizar la circulación para todos los vecinos de la comunidad.

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