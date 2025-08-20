Chaves Municipio inauguró nueva sala de elaboración de alimentos

Con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y la intendenta Lucía Gómez, se inauguró la nueva Sala de Elaboración de Alimentos en Adolfo Gonzales Chaves, un proyecto que representa un paso fundamental para potenciar la producción local y generar más oportunidades para los pequeños productores del distrito.

La obra incluyó la construcción de un sector de ingreso de alimentos, sala sucia, lavado y almacenamiento, con el objetivo de garantizar mayor seguridad e higiene en los procesos, evitando que los alimentos ingresen directamente a la cocina. Además, se sumó un espacio de vestuarios, se reacondicionaron los baños, se amplió el edificio con un nuevo sector de depósito con acceso interior y exterior, y se realizaron trabajos de pintura y remodelación integral del espacio, junto al recambio de cartelería.

La arquitecta Victoria Arrachea, responsable técnica del proyecto, destacó: “Esta obra no solo significa una mejora edilicia, sino también un avance en la forma de trabajar. Hoy contamos con un espacio más seguro, funcional y pensado para el crecimiento de los productores locales”.

De esta manera, la nueva Sala de Elaboración de Alimentos se convierte en un punto estratégico para fortalecer la producción, el trabajo y el desarrollo local, en articulación entre el municipio y el gobierno provincial.

