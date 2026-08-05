Chaves Municipio inició el proyecto para fortalecer la orientación laboral en jóvenes

5 agosto, 2026 20

Chaves Municipio puso en marcha la primera jornada del Proyecto Coordenadas, una iniciativa de la Provincia de Buenos Aires destinada a acompañar a estudiantes del último año de las escuelas secundarias en la construcción de sus proyectos educativos y laborales.

En esta primera actividad, jóvenes de distintas instituciones educativas del distrito participaron de un recorrido por diversos espacios productivos de Gonzales Chaves, con el objetivo de conocer de cerca el funcionamiento de empresas e industrias locales y reflexionar sobre las oportunidades que ofrece el mundo del trabajo.

La jornada incluyó visitas al Sector Industrial Planificado, la Sala de Elaboración Municipal, la empresa Pre Moliendas y la fábrica de José Raimondi, dedicada a la producción de premoldeados de hormigón. Durante el recorrido, los estudiantes pudieron dialogar con referentes de cada espacio, conocer los procesos productivos y acercarse a distintas experiencias laborales que se desarrollan en el distrito.

El Proyecto Coordenadas propone talleres y actividades orientadas a ampliar la mirada de los jóvenes sobre el empleo y la formación, promoviendo el conocimiento de las oportunidades existentes tanto en el sector público como en el privado.

La iniciativa articula el trabajo de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, el COPRET y los municipios, con el propósito de brindar herramientas de orientación vocacional y laboral, acercando a los estudiantes a las posibilidades de desarrollo educativo y de inserción laboral dentro de su propia comunidad.

A través de la articulación entre la Provincia de Buenos Aires y Chaves Municipio, el Proyecto Coordenadas acerca a los jóvenes del distrito una propuesta que fortalece el vínculo entre la educación, la producción y el empleo, brindándoles herramientas para proyectar su futuro educativo y laboral.

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