Chaves Municipio: medidas de prevención contra animales ponzoñosos

10 febrero, 2026 0

Desde la Oficina de Bromatología e Inspección Veterinaria de Chaves Municipio difundió una serie de recomendaciones ante la aparición de animales ponzoñosos, especialmente en el marco de las altas temperaturas, cuando aumenta la presencia de este tipo de fauna.

Además, recuerdan la importancia de adoptar acciones preventivas cotidianas, como sacudir la ropa, el calzado y la ropa de cama antes de utilizarlos, alejar las camas de las paredes, usar calzado al transitar por zonas de riesgo y revisar cajones o estantes sin introducir la mano directamente.

En el hogar, se aconseja colocar rejillas sanitarias en desagües, sellar hendiduras, grietas y cañerías con burletes o mosquiteros, y mantener paredes, pisos y techos en buen estado. Asimismo, en los alrededores de la vivienda, se recomienda sostener la limpieza, controlar la basura y evitar la acumulación de materiales, escombros, leña u hojas secas.

Ante una eventual picadura, se solicita concurrir de inmediato al centro de salud más cercano. En caso de tratarse de un escorpión, se sugiere llevar el ejemplar (vivo o muerto) para su correcta identificación. También se puede aplicar hielo para aliviar el dolor, evitando prácticas riesgosas.

Bromatología remarca que no se debe apretar, perforar ni aplicar remedios caseros, ya que estas acciones pueden agravar el cuadro.

Finalmente, se insiste en extremar las precauciones durante los días de calor, reforzando hábitos de cuidado para prevenir situaciones de riesgo y proteger la salud de la comunidad.

