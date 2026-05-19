Chaves Municipio y el CFL Nº 401 de nuestra ciudad acordaron el dictado del curso de Electricista Industrial

19 mayo, 2026 0

La Dirección de Educación de Chaves Municipio concretó un acuerdo con el Centro de Formación Laboral N° 401 de la ciudad de Tres Arroyos para el dictado del curso de Electricista Industrial en el Centro Universitario Municipal, en el marco del fortalecimiento de las líneas de formación orientadas al trabajo.

Durante la reunión estuvo presente la directora de Educación, Marcia Tebes, junto a autoridades del CFL N° 401: el director Horacio Pili, la regente Nora Rodríguez y el secretario Andrés Sánchez.

La iniciativa surge a partir de la identificación de una demanda concreta en el territorio relacionada con la necesidad de contar con profesionales capacitados en el área eléctrica industrial, tanto para el sector privado como para el ámbito público. En este sentido, la propuesta formativa apunta no solo a generar nuevas oportunidades de inserción laboral para los y las participantes, sino también a fortalecer una red local de prestadores que puedan brindar servicios al municipio, al Consejo Escolar y a distintas instituciones de la comunidad.

Asimismo, la incorporación de este trayecto permitirá ampliar la cartilla de profesionales disponibles en la localidad, contribuyendo al desarrollo productivo y a la mejora de la calidad de los servicios técnicos.

Esta línea de acción se inscribe dentro de las estrategias de articulación con instituciones de formación profesional y responde a un enfoque de capacitación pertinente, situada y orientada a las necesidades concretas del distrito.

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