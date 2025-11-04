Chaves: nueva rotonda en Perón y San Martín. Una obra que ordena y mejora la seguridad vial

Desde Chaves Municipio, se informa que ya se encuentra en funcionamiento la nueva rotonda ubicada en la intersección de las avenidas Presidente Perón y San Martín, una obra muy esperada por la comunidad que mejora el ordenamiento del tránsito y refuerza la seguridad de peatones y conductores.

La construcción de esta rotonda forma parte de una planificación integral del espacio urbano que prioriza la seguridad vial y la circulación eficiente en una zona de alto tránsito. Con esta intervención, se busca reducir los riesgos de accidentes, ordenar los flujos vehiculares y mejorar la conectividad entre los distintos sectores de la ciudad.

Desde Chaves Municipio destacaron que la obra se enmarca en una política sostenida de modernización de la infraestructura urbana, orientada a seguir construyendo una ciudad más segura, accesible y pensada para todos y todas.

“Cada obra que concretamos es el resultado de la planificación y el compromiso con nuestra comunidad. Esta rotonda representa un paso más hacia una ciudad más ordenada y segura”, expresaron desde el área de Obras y Servicios Públicos.

