Chaves: pedido de emergencia agropecuaria por sequía

Se realizó en la Municipalidad de Gonzales Chaves la reunión de la Comisión de Emergencia Distrital, a los efectos de solicitar la emergencia o desastre agropecuario debido a las prolongadas sequías.

Participaron el secretario de Producción, Ciencia y Tecnología, Diego Burgois; el director de Producción, Juan Fesler; el gerente del Banco Provincia, Guido Haitzaguerre; el representante local del INTA, Leandro Pusineri; la representante de la Asociación Productores Chavenses (Asoprocha), Ana María Martin, concejales de los distintos bloques y productores.



Se acordó que la documentación a presentar es la siguiente:

-Nota solicitud del Intendente Municipal de acuerdo con lo indicado en Acta de Comisión Local de Emergencia Agropecuaria (pedido, fenómeno, período, total del Partido o individual por productores) dirigida a la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria (CEDABA).

-Acta de la Comisión Local de Emergencia Agropecuaria con la firma de todos los integrantes de la misma, donde se indique claramente a través de una descripción técnica qué se solicita (emergencia, emergencia y/o desastre, desastre), fenómeno (sequía, inundación, heladas tardías, etc.), período, para todo el partido, circunscripciones o individual.

En este caso deberá adjuntarse el listado de productores afectados.

-Informe técnico de INTA donde quede reflejada la situación por la que se efectúa el pedido (precipitaciones, situación hídrica, cursos de agua y caminos, afectación de los cultivos: siembra, cosecha, rinde, estado vegetativo de los cultivos, etc.; afectación de Ministerio de Agroindustria, subsecretaría de Calidad Agropecuaria y uso agropecuario de los recursos naturales, dirección Provincial de Bioeconomía y Desarrollo Rural, dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios (porcentajes de preñez, de parición, de destete, traslado de hacienda, ventas forzosas, recursos forrajeros comprometidos, cantidad de productores afectados, superficie afectadas, etc.).

-Listado de productores solo en el caso de pedido individual. El mismo debe contener nombre del productor (persona física o jurídica), datos catastrales completos (circunscripción, parcela, partida, superficie total y porcentaje de afectación) y número de CUIT (la actividad debe ser agropecuaria). Importante: el término Individual.

Para mayor información, los productores del distrito pueden acercarse a la oficina de la Asociación de Productores Chavenses (ASOPROCHA), ubicada en casa de Campo de Campo en horario de mañana.