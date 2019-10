Chaves: personal del SAME se capacita en emergencias pre-hospitalarias

Desde la puesta en marcha del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en Gonzales Chaves, el personal a cargo avanza en capacitaciones permanentes y actualizando conocimientos.

Así lo definió la doctora María José Álvarez, responsable de las Guardias de Emergencias del Hospital Municipal Anita Eliçagaray, quien aseguró que desde su implementación tanto choferes de ambulancia, personal de enfermería y administrativos asisten a importantes capacitaciones. Hoy el personal está cursando la diplomatura en emergencias pre-hospitalarias en CRESTA.



Álvarez señaló que “se trabaja intensamente con salidas a domicilio, a las clínicas con traslado de pacientes y las urgencias en todo el distrito en ambulancias equipadas para alta complejidad”.

Agregó que “para el caso de la ciudad cabecera se atiende todo lo que es ruta, y De la Garma asiste al sector rural y rutas que van a la misma localidad”, explicó. Hoy, el hospital recepciona de 7 a 22 horas todos los llamados a través del 107, donde el operador “clasifica los casos para establecer su prioridad de atención y organiza las salidas”. Y a partir de las 22 horas, los llamados son recibidos por personal de guardia.

Por caso, en el mes de agosto se recibieron 129 llamadas que fueron asistidas, y se realizaron 59 traslados, entre los que se incluyen tanto la emergencia con derivaciones al Hospital Municipal como a otros centros de salud. Como parte de los indicadores de atención de SAME, Álvarez explicó que “las estadísticas se realizan en función de lo que solicita el SAME Provincia: cantidad de salidas, códigos, quien sube a la ambulancia, si va con o sin médico y kilómetros realizados, entre otros ítems”.

Formación

Desde su puesta en marcha, el equipo de trabajo realizó los siguientes cursos: Implementación del Sistema de Atención de Emergencias; Triage y radio operaciones, técnicas de radioperaciones para la administración de los recursos en la emergencia; Atención y tratamiento de llamadas de emergencia; Formación integral en emergencias pre-hospitalarias; Administración de recursos en la emergencia; capacitación para conductores de ambulancia; Formación integral en conducción sanitaria, manejo defensivo, evasivo y bioseguridad.