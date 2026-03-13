Chaves: preocupa a la Liga de Comercio posible instalación de nuevo supermercado o bazar chino

13 marzo, 2026 90

La Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzales Chaves manifestó su preocupación ante la posible instalación de un nuevo supermercado, bazar o regalería de capitales chinos en la ciudad.

En los últimos días se colocó un cartel de obra en un terreno ubicado sobre Avenida Carricart 638, donde se anuncia un proyecto comercial en un lote de aproximadamente 25 por 100 metros. Según consta en la información exhibida, la dirección ejecutiva de la obra figura a cargo de la Técnico Constructor María Andrea Gasaneo.

De acuerdo a la información recabada por la entidad, el emprendimiento estaría vinculado a inversores que ya poseen supermercados en la ciudad de Tres Arroyos.

Desde la institución recordaron que esta situación ya había sido advertida el año pasado, cuando se tomó conocimiento de la compra de ese terreno por parte de dichos inversores.

En ese momento, la Liga había puesto el tema sobre la mesa y señalado la posibilidad de que una iniciativa de estas características pudiera concretarse en Adolfo Gonzales Chaves.

En ese marco, desde la organización remarcaron que la ciudad no necesita la apertura de más supermercados de este tipo ni nuevos bazares o regalerías similares.

Actualmente la comunidad cuenta con comercios de estos rubros, muchos de ellos sostenidos por familias chavenses que desde hace años trabajan, invierten y generan empleo local, afrontando además un contexto económico complejo.

Asimismo, desde la institución señalaron que lo que la ciudad necesita es la radicación de empresas productivas, industrias y proyectos que generen trabajo genuino, que produzcan y aporten al desarrollo económico de la comunidad.

También advirtieron que, en muchos casos, este tipo de inversiones comerciales se instala sin la realización previa de estudios de mercado ni análisis socioeconómicos profundos, lo que puede derivar en una sobreoferta comercial que termine afectando al comercio local existente.

En el comunicado también se recordó que hace más de 30 años Adolfo Gonzales Chaves perdió una oportunidad histórica de radicación industrial cuando la Maltería Quilmes evaluó instalarse en la ciudad, una posibilidad que finalmente no se concretó.

Finalmente, desde la Liga de Comercio e Industria hicieron un llamado a cuidar, defender y apoyar al comercio local, invitando además a los comerciantes y a quienes forman parte del entramado comercial de la ciudad a sumarse al planteo y trabajar de manera conjunta en defensa de la actividad comercial local y del desarrollo equilibrado de la comunidad.

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