Chaves: Presentación del Plan de Acción del Programa MUNA

17 noviembre, 2025 0

La Subsecretaría de Desarrollo Económico, Social y Comunitario invita a toda la comunidad a participar de la Presentación del Plan de Acción del Programa MUNA – Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia, una iniciativa impulsada por UNICEF Argentina y Grupo Pharos que promueve el fortalecimiento de las políticas locales orientadas a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.



El encuentro se llevará a cabo el jueves 27 a las 17:30, en la Sociedad Italiana, Lavalle y Mitre), y contará con la presencia de autoridades municipales y representantes de organismos provinciales.

Durante la jornada se presentarán los Planes de Acción Local, elaborados a partir del autodiagnóstico realizado en 2024 y del proceso de formación, capacitación y planificación desarrollado durante 2025, del que participaron activamente diversas áreas municipales, instituciones y actores del territorio.

El Plan de Acción está estructurado en tres ejes centrales: Entornos libres de violencia, Primera infancia y entornos saludables e Inclusión educativa en adolescentes fuera de la escuela

La construcción de este Plan representa un paso fundamental para continuar trabajando, de manera articulada y corresponsable, en políticas públicas que fortalezcan los entornos protectores y garanticen oportunidades de desarrollo integral para la niñez y la adolescencia en el distrito.

Se invita a toda la comunidad a participar, conocer y acompañar esta presentación, que marca el cierre de una importante etapa de trabajo conjunto y el inicio de nuevos desafíos hacia el año 2026.

