Chaves presente en el Congreso Provincial de Salud en Mar del Plata

16 abril, 2026 0

La intendenta Lucía Gómez participó del Congreso Provincial de Salud (COSAPRO 2026), que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, junto a la secretaria de Salud, Cinthia Cancelarich, y el administrador del Hospital Anita Eliçagaray, Agustín Cepeda.

En representación del distrito, tanto la intendenta como la secretaria de Salud expusieron sobre los principales desafíos que atraviesan los municipios en materia sanitaria y compartieron la experiencia local en la gestión del sistema de salud.

En ese marco, destacaron la importancia de la articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el marco del plan quinquenal de salud, proyectando además un trabajo coordinado con las regiones sanitarias para fortalecer la planificación y la respuesta en cada territorio.

El congreso se consolida como un espacio central de articulación entre la Provincia y los municipios, donde se debaten y proyectan políticas públicas para fortalecer el sistema sanitario. Entre los ejes abordados, se destacaron el fortalecimiento del primer nivel de atención y la coordinación entre hospitales de distinta complejidad.

Desde Chaves Municipio reafirmamos el compromiso de seguir trabajando junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer una salud pública más eficiente, cercana y de calidad.

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