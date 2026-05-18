Chaves: Realizaron el encuentro Regional de Aquagym

18 mayo, 2026 0

En el Natatorio Municipal de Adolfo Gonzales Chaves fue sede de un nuevo Encuentro Regional de Aquagym, una jornada que reunió a alrededor de 100 personas en una tarde de deporte, recreación y compañerismo.

Participaron delegaciones del Natatorio Municipal de Benito Juárez, Acuática y CEF N°4 de Tres Arroyos, Acuática Social Club de Coronel Dorrego y el Natatorio Municipal de Chaves, compartiendo distintas actividades acuáticas y fortaleciendo el vínculo entre comunidades de la región.

La propuesta permitió seguir promoviendo hábitos saludables, el encuentro y la actividad física a través de una disciplina que cada vez suma más participantes.

Desde el Municipio destacaron el trabajo realizado por profesores, profesoras y trabajadores municipales que hicieron posible la organización de la jornada.

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