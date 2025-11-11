Chaves: Realizaron una nueva edición de “Una Noche en los Museos”

11 noviembre, 2025 0

Por cuestiones climáticas, la jornada “Una Noche en los Museos” se llevó a cabo el pasado domingo en el predio de la Quinta La Paz, en Chaves.

La propuesta comenzó con una visita guiada en la que se mostraron los avances en el reordenamiento de las exhibiciones y la puesta en valor del Museo Privado. Posteriormente, se realizó un homenaje a Marcos Gonzales Chaves, vecino de la comunidad y reconocido impulsor del crecimiento de las instituciones locales.

Como cierre de la jornada, Julieta Díaz, estudiante de la Licenciatura en Turismo, brindó un conversatorio sobre sucesos curiosos y misteriosos de la localidad, despertando el interés y la participación del público presente.

De esta manera, la actividad volvió a reunir a la comunidad en torno a la historia y la cultura local, reafirmando el valor del patrimonio chavense y el compromiso con su preservación.

Volver