Chaves: Renovación del frente de la guardia del Hospital “Anita Eliçagaray”

22 octubre, 2025 0

El Hospital Municipal “Anita Eliçagaray” continúa avanzando en su proceso de mejora y modernización. En los últimos días se realizaron trabajos de renovación y pintura en el frente de la Guardia, con el objetivo de ofrecer un espacio más cómodo, funcional y agradable tanto para el personal de salud como para los vecinos y vecinas que asisten al hospital.

Las tareas incluyeron reparaciones en las paredes, pintura interior y exterior, y la puesta en valor de distintos sectores, entre ellos el estacionamiento, el ingreso principal y las paredes que dan a calle Tucumán.

Estas mejoras se enmarcan en el compromiso permanente de Chaves Municipio por fortalecer el sistema de salud local, garantizando un hospital más accesible, moderno y cercano a la comunidad.

