Chaves: renunció la secretaria de Seguridad Lilian Montes (video)

11 mayo, 2020 Leido: 329

Esta mañana, renunció a su cargo la secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Adolfo Gonzales Chaves, Lilian Montes. Así lo confirmó el intendente Marcelo Santillán, quien dijo que “no solamente perdemos un funcionario de lujo, sino a aquella persona que durante 5 años ha trabajado incansablemente para que en este pueblo se restableciera la seguridad que todos los chavenses nos merecemos”.

La ex comisario dimitió “para preservar su integridad y la de su familia”.

El Intendente, a través de un video, destacó varios logros de la gestión de Montes y manifestó que todavía no definió a la persona que la reemplazará. “En unos días lo comunicaremos”, aseguró.

“Estableció un sistema de monitoreo modelo, junto a la justicia esclarecieron casi el 100 por ciento de los delitos y es lamentable que haya renunciado”, sostuvo Santillán.

Asimismo, hizo hincapié en que “Lilian Montes es una de las responsables que en nuestro querido distrito no tengamos casos de COVID dado que rápidamente instaló un cerrojo en la ciudad haciendo que el ingreso sea controlado”.

“Ocurrieron muchas cosas que tenemos que corregir. No nos vamos a correr un centímetro de lo que venimos estableciendo en nuestra lucha cotidiana contra la droga y el delito”, enfatizó.

Por último, pidió “a los periodistas y a la gente que no se hagan eco de nombres que no tienen ni una posibilidad de ocupar la Secretaría de Seguridad”.

Volver